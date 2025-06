Lo studio di falsi dentisti che curavano i pazienti senza laurea e la proposta indecente per avere degli sconti

Un caso scioccante scuote il mondo odontoiatrico: uno studio abusivo gestito da falsi dentisti, pronti a offrire prestazioni di scarsa qualità e proposte indecenti per ottenere sconti. Le indagini delle autorità hanno portato alla luce un giro illecito che coinvolge tre persone, tra cui un uomo indagato anche per violenza sessuale. Una scoperta che mette in discussione la sicurezza e l’etica di un settore fondamentale per la salute pubblica, sollevando domande sulla tutela dei pazienti e sulla vigilanza sulle pratiche sanitarie.

Prestazioni dentistiche di scarsa qualità in uno studio abusivo. Proposte sessuali in cambio di sconti notevoli. Denunciate tre persone, due donne e un uomo, per esercizio abusivo della professione sanitaria. Lui è anche indagato per violenza sessuale. Dentisti senza laurea Le indagini dei.

