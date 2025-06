Lo strappo. Pasquali pronto ad abbandonare.

L’aria di cambiamento si fa sempre più palpabile in città. Dopo settimane di voci, è arrivata l’ufficialità: Francesco Pasquali si dimetterà dal ruolo di consigliere comunale, scuotendo le fondamenta del Consiglio durante l’insediamento. Figura stimata e punto di riferimento per l’elettorato cattolico, Pasquali rappresenta un pilastro del panorama politico locale. Di più: Pasquali è il leader del Polo...

La voce era nell’aria, adesso c’è l’ufficialità: Francesco Pasquali si dimetterà dal ruolo di consigliere comunale. È lo scossone dato al Consiglio nella seduta di insediamento. Pasquali è persona molto conosciuta e stimata in città, uno dei punti di riferimento dell’elettorato cattolico che, come visto dalle urne aperte a fine maggio, ha ancora una sua importanza nella scelta di chi deve guidare la città. Di più: Pasquali è il leader del Polo civico. Il progetto di mettere sotto lo stesso tetto Desio Viva, Desio Libera e Insieme per Desio è nato grazie a lui. L’esito di questo progetto politico è stato dirompente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it