Lo spettacolo Il fiume non dimentica debutta al Teatro Laboratorio di Verona

Tutte le volte che guardo l’Adese, mi pare di ascoltare la storia delle sue acque, un racconto di memoria e rinascita. È con questa magia che debutta al Teatro Laboratorio di Verona “Il fiume non dimentica”, uno spettacolo emozionante firmato da Jana Balkan e Isabella Caserta. Un viaggio tra passato e presente, che ci invita a riflettere sul valore delle radici e della tradizione. Non mancate, vi aspettiamo per immergervi in questa narrazione unica.

Un nuovo spettacolo per il Teatro Scientifico: “Il fiume non dimentica”, su testo di Jana Balkan e Isabella Caserta, in scena al Teatro Laboratorio di Verona (in Lungadige Galtarossa 22A) nelle serate del 14, 16, 17, 19, 20, 21 giugno alle ore 21.15. «Tute le volte che vardo l'Adese, me par de. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Lo spettacolo "Il fiume non dimentica" debutta al Teatro Laboratorio di Verona

In questa notizia si parla di: teatro - spettacolo - fiume - dimentica

"Vuoti a rendere", spettacolo al Teatro Sant'Anna - "Vuoti a rendere" è uno spettacolo coinvolgente che andrà in scena al Teatro Sant'Anna sabato 17 maggio.

IL TEATRO INCONTRA LA SCUOLA - (27/05/2025) - MATTINA Vai su Facebook

Spettacolo “Il fiume non dimentica”; QUANDO LE STELLE CADDERO NEL FIUME; Flavio Insinna e Giulia Fiume, doppia serata al Ventidio Basso.

Teatro del Fiume al via. Eventi a misura di bimbi Si legge su lanazione.it: Riparte la rassegna "Teatro del Fiume" arrivata alla sua ventunesima edizione, anche quest’anno prevede un cartellone ricco di spettacoli e promette un’estate all’insegna del divertimento.