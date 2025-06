Lo show delle lucciole tour notturno per ammirare tutta la magia del bosco | ecco dove

Preparati a vivere un’esperienza unica sotto il cielo stellato: lo Show delle Lucciole, il tour notturno che svela la magia nascosta del bosco, torna a Ferrara il 12 giugno 2025. Un’occasione speciale per riscoprire la natura e l’incanto di un fenomeno in pericolo, mentre le famiglie, i giovani e gli adulti si immergono in un’atmosfera senza tempo, riportando alla memoria i sogni dell’adolescenza. Non lasciarti sfuggire questa serata…

Ferrara, 12 giugno 2025 - Anche le lucciole finiscono sotto i colpi del cambiamento climatico, sempre più in pericolo quando la siccità diventa asfissiante, sensibili all'eccessiva illuminazione artificiale notturna che influisce sul comportamento riproduttivo, aumenta il rischio d'estinzione. Sempre meno sono le lucciole, sempre di più i turisti della notte, famiglie, giovani, anziani che tornano all'adolescenza per il volgere di una sera, passeggiate per vedere quei puntini, la magia che risplende nel sottobosco. Ostriche sugli scogli, i turisti riempiono i secchi. "Non mangiatele" "Ha prenotato la visita anche una maestra con i suoi alunni", spiega Maria Laura Mantovani, guardia ecologica volontaria (Gev).

