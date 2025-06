Lo sfregio di Avs in Aula nel giorno del ricordo del Cav

In un gesto che ha fatto scalpore, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra hanno lasciato l'Aula di Montecitorio durante il giorno del Ricordo, protestando con un gesto forte nel ricordo di Silvio Berlusconi. Un’azione che ha acceso il dibattito politico, sollevando domande sulla misura della memoria e sui valori condivisi. La scena rimarrà impressa come un momento di forte tensione nel panorama parlamentare italiano.

