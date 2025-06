Lo ha fatto davvero Gianna Nannini sul palco di Elodie? Scoppia la polemica per il suo gesto: domenica scorsa, il concerto a San Siro ha regalato emozioni indimenticabili, culminando con un duetto travolgente sulle note di “America”. Mentre i fan sono ancora estasiati, alcuni commenti critici si fanno sentire. Ma cosa ha realmente scatenato questa discussione? La risposta potrebbe sorprendere...

Domenica scorsa, Elodie ha illuminato San Siro durante il suo attesissimo concerto, regalando ai fan momenti memorabili con alcuni ospiti speciali come Achille Lauro, Gaia e soprattutto Gianna Nannini. Proprio con quest’ultima, la cantante ha emozionato il pubblico con un travolgente duetto sulle note del celebre brano del 1979, “America”. Se da un lato la performance ha mandato in visibilio i presenti, dall’altro non sono mancati commenti controversi sui social. Qualche utente ha insinuato che la cantante toscana avesse involontariamente sfiorato il petto di Elodie, scatenando reazioni sarcastiche e critiche pungenti: “ Ma se questa cosa l’avesse fatta un uomo che cosa sarebbe accaduto? ”, “chiediamo il VAR, mi è sembrata una mano proprio lì”, oppure “se il cantante fosse stato un maschio, le femministe avrebbero già protestato in piazza”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it