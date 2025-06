LIVE Virtus Bologna-Brescia Serie A basket 2025 in DIRETTA | si alza la palla a due alla Segafredo Arena

Benvenuti alla diretta live del grande incontro tra Virtus Bologna e Brescia, un match imperdibile nel campionato di Serie A Basket 2025! L’energia è alle stelle mentre si prepara la palla a due alla Segafredo Arena, pronti a vivere emozioni intense e spettacoli di alto livello. Rimanete con noi per aggiornamenti continui e momenti di pura adrenalina: la sfida sta per iniziare, e voi non vorrete perdervi nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Ndour sblocca subito il punteggio. Si alza la palla due. Buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach per l’avvio di questa sfida: Hackett Taylor Cordinier Shengelia Zizic (Virtus Bologna); Ivanovic Della Valle Rivers Ndour Bilan (Brescia) 20:25 Risuonano le note di “Fratelli d’Italia” di Goffredo Mameli! 20:22 Riscaldamento quasi completato, con la palla a due che verrà alzata tra meno di dieci minuti. Tra gli spettatori presenti alla Segafredo Arena anche la Nazionale di basket femminile, che la settimana prossima inizierà il cammino ad EuroBasket 2025 proprio in quel di Bologna ma al PalaDozza (azzurre inserite nel girone B con Serbia, Slovenia e Lituania). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Brescia, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si alza la palla a due alla Segafredo Arena

