LIVE Virtus Bologna-Brescia Serie A basket 2025 in DIRETTA | inizia la serie scudetto

Benvenuti appassionati di basket! Oggi comincia una sfida emozionante tra Virtus Bologna e Brescia, la prima tappa della serie scudetto 2025. Una partita che promette spettacolo e adrenalina, con le due formazioni pronte a scrivere un nuovo capitolo nella storia del campionato italiano. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: l’epilogo di questa battaglia si deciderà solo sul parquet!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Brescia, gara-1 della finale scudetto per la Serie A di basket 2025! Inizia la serie al meglio delle cinque partite che mette in palio il titolo di campione d’Italia. Da una parte la Virtus Bologna alla sua quinta finale scudetto consecutiva, con i bolognesi che vogliono ricucirsi il tricolore sul petto a quattro anni di distanza dall’ultimo sigillo datato 2021. I felsinei sono riusciti a prevalere in semifinale contro i campioni uscenti dell’Olimpia Milano per 3-1, dopo aver piegato nel turno precedente l’Umana Reyer Venezia solo in gara-5. 🔗 Leggi su Oasport.it