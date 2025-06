LIVE Virtus Bologna-Brescia 90-87 Serie A basket 2025 in DIRETTA | le V-nere rispettano il fattore campo e vanno sull’1-0 nella serie! Decisivi Shengelia e Cordinier

La battaglia tra Virtus Bologna e Brescia infiamma il palazzetto: un match ricco di emozioni, colpi di scena e carattere, che si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 90-87. La serie si apre con un primo successo fondamentale e un clima di pura adrenalina. La sfida resta aperta e promette altri momenti indimenticabili: scopri tutti i dettagli aggiornati in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE QUI! LA VIRTUS BOLOGNA SOFFRE MA PIEGA LA GERMANI BRESCIA PER 90-87 E SI PORTA AVANTI 1-0 NELLA SERIE SCUDETTO! 'Peppe' Poeta spende l'ultimo time-out a disposizione per disegnare lo schema "della disperazione" con 8? rimasti al termine di una gara-1 intensissima e spettacolare. 90-87 Matt Morgan glaciale in lunetta! 22 e +3 Virtus. 88-87 Nikola Ivanovic segna il suo rimo canestro dal campo! -1 Brescia, ora è Dusko Ivanovic a fermare il gioco per un minuto di sospensione. 88-85 22 per Isaia Cordinier in lunetta! Un possesso pieno di vantaggio per la Virtus, time-out Poeta con 44? rimasti sul cronometro.