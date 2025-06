LIVE Virtus Bologna-Brescia 9-13 Serie A basket 2025 in DIRETTA | ritmi subito elevatissimi +4 Germani dopo 5?

Vivi l'emozione della sfida tra Virtus Bologna e Brescia, due giganti del basket italiano in un match elettrizzante della Serie A 2025. I ritmi sono altissimi, i giocatori danno il massimo in ogni azione, e l'agonismo si fa sentire. Resta aggiornato in tempo reale cliccando qui, perché ogni secondo potrebbe riscrivere il risultato di questa battaglia appassionante. Non perdere neanche un istante di questa spettacolare partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-14 Shengelia non molla! Altro canestro, 9 punti per lui e Virtus ancora a contatto. 11-14 12 per Ndour a cronometro fermo. 11-13 Daniel Hackett accorcia per la Virtus a metà primo quarto. 9-13 RIVERS! BOMBA, +4 GERMANI. 9-10 Ndour chirurgico da tre! 9-7 Ancora Shengelia, che sale subito a 7 punti e riporta avanti Bologna. 7-8 SCHIACCIATA DI NDOUR! CONTRO-SORPASSO BRESCIA. 7-6 TRIPLA DI SHENGELIA! SORPASSO VIRTUS. 4-6 Tornike Shengelia attacca benissimo il ferro. 2-6 Taglio perfetto di Bilan su assist di Ivanovic. 2-4 Ante Zizic segna i primi due punti per la Virtus. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Brescia 9-13, Serie A basket 2025 in DIRETTA: ritmi subito elevatissimi, +4 Germani dopo 5?

