LIVE Virtus Bologna-Brescia 76-76 Serie A basket 2025 in DIRETTA | 29 punti di Shengelia perfetta parità a -5? dalla sirena finale

Il grande cuore di Virtus Bologna e Brescia si sfida in un duello emozionante, con il punteggio che rimane in equilibrio a pochi secondi dalla fine. Tra sorpassi, triple decisive e rimbalzi cruciali, la partita si infiamma, regalando spettacolo e tensione. Chi avrà la meglio? Resta con noi e clicca qui per aggiornamenti in tempo reale su questa battaglia di nervi e talento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-80 Miro Bilan con la correzione a rimbalzo! -1 Germani, time-out Ivanovic. 81-78 22 per Miro Bilan a cronometro fermo! Brescia prova a non mollare, -3. 81-76 ALESSANDRO PAJOLA! LA TRIPLA DEL +5, BOLOGNA MOSTRA I MUSCOLI. 78-76 22 per Matt Morgan che vale il nuovo vantaggio Virtus. 76-76 ‘Momo’ Diouf alza la parabola e pareggia ancora i conti! 74-76 DOWE DA TRE! SALE NOTEVOLMENTE L’INTENSITA’ DELLA PARTITA. 74-73 ANCORA LUI: TORNIKE SHENGELIA! 29 PUNTI, CONTRO-SORPASSO VIRTUS. 72-73 MIRO BILAN! CHE BOMBA, DA LONTANISSIMO. SORPASSO BRESCIA. 72-70 Shengelia! Reverse e +2, 27 punti e c arder-high per il georgiano in Serie A. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Brescia 76-76, Serie A basket 2025 in DIRETTA: 29 punti di Shengelia, perfetta parità a -5? dalla sirena finale

