LIVE Virtus Bologna-Brescia 63-67 Serie A basket 2025 in DIRETTA | Ndour out per infortunio +4 Germani alla terza sirena

Una sfida appassionante tra Virtus Bologna e Brescia si sta delineando con intensità, nonostante l’infortunio di Ndour che lascia incerte le sorti della partita. Con il punteggio di 63-67 e pochi minuti sul cronometro, i biancoblù tentano la rimonta sotto gli occhi dei tifosi. La tensione è alle stelle: chi alzerà la coppa questa sera? Restate con noi per scoprire l’epilogo di questa battaglia di puro cuore e determinazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preghiera di Alessandro Pajola non va a bersaglio! Dopo 30? la Germani Brescia rimane a +4 sulla Virtus Bologna (63-67). 63-67 Diouf sfrutta il fisico ed appoggia per il -4 Virtus. 61-67 22 per Jason Brunell in lunetta per il +6 Brescia. Ndour rimane a terra dopo un problema muscolare. L’ex New York Knicks probabilmente non rientrerà più in campo questa sera, ma bisognerà capire l’entità dell’infortunio per il proseguo della serie. 61-65 Interferenza irregolare di Burnell sul tiro di Shengelia! Canestro valido e 23 punti per il georgiano, impressionante. 🔗 Leggi su Oasport.it