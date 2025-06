LIVE Virtus Bologna-Brescia 49-58 Serie A basket 2025 in DIRETTA | break di 6-0 dei lombardi nella ripresa V-nere in difficoltà

Il match tra Virtus Bologna e Brescia si infiamma, regalando emozioni e colpi di scena ad ogni frazione. Dopo un break di 6-0 dei lombardi, le V nere tentano di reagire, riducendo lo svantaggio e creando un finale incerto. Segui la diretta live per non perdere neanche un istante di questa battaglia sul parquet, dove ogni punto può fare la differenza. La suspense è alle stelle: come finirà ?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-61 22 per Matt Morgan e -5 Virtus. 54-61 DELLA VALLE! DA TRE. +7 BRESCIA. 54-58 Rimbalzo e tap-in di Ante Zizic! Break di 6-0 delle V-nere che tornano a -4. 52-58 22 a cronometro fermo per Morgan, con la Virtus che accorcia parzialmente a -6. 50-58 Dentro il libero di Matt Morgan. Fallo tecnico fischiato ad Amedeo Della Valle per proteste! 49-58 12 per Ivanovic in lunetta, con il montenegrino autore di un solo punto ma con già dieci assist a referto. 49-57 Daniel Hackett va fin in fondo ed appoggia. 47-57 Rimorchio perfetto di Demetre Rivers che sale a 15 punti e riporta Brescia in doppia cifra di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Brescia 49-58, Serie A basket 2025 in DIRETTA: break di 6-0 dei lombardi nella ripresa, V-nere in difficoltÃ

In questa notizia si parla di: virtus - brescia - diretta - break

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

Virtus Bologna-Brescia 0-0, gara-1 delle finali scudetto LIVE, diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale; LIVE LBA - Virtus Bologna vs Germani Brescia, diretta (21-23 dopo 1Q); Olimpia Milano-Virtus#3 | Consolidare il break per avvicinarsi a Brescia.

LBA - Virtus Bologna vs Germani Brescia, diretta (52-58 al 25') pianetabasket.com scrive: VIRTUS BOLOGNA VS GERMANI BRESCIA: DIRETTA TESTUALE 3Q Live -