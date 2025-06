LIVE Virtus Bologna-Brescia 41-45 Serie A basket 2025 in DIRETTA | reazione Segafredo con Shengelia a 21 punti ma la Germani è avanti dopo 20?

L'attesa è finita: la sfida tra Virtus Bologna e Brescia infiamma il pubblico di serie A basket 2025, con momenti di pura adrenalina e giocatori che fanno emozionare. Shengelia brilla con 21 punti, mentre Brescia si mantiene avanti di 4 punti all’intervallo. La partita si fa sempre più avvincente: chi emergerà vittorioso? Resta con noi, clicca QUI per aggiornamenti live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo quarto! All’intervallo lungo la Germani Brescia è avanti 41-45 sulla Virtus Bologna. 41-45 RIVERS SULLA SIRENA! 41-42 Un solo libero segnato da Ante Zizic. Time-out Brescia. 40-42 Miro Bilan interrompe l’emorragia di Brescia in attacco! +2 e meno di sessanta secondi alla seconda sirena. 40-40 SHENGELIA INARRESTABILE! CONTROPIEDE, 21 PUNTI E PAREGGIO. BREAK DI 8-0, TIME-OUT BRESCIA. 38-40 Altro giro perfetto in lunetta per il georgiano, che aggiorna il bottino personale a quota 19 punti! Virtus a contatto, -2. 36-40 22 anche Tornike Shengelia, con le V-nere che risalgono parzialmente la china fino al -4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Brescia 41-45, Serie A basket 2025 in DIRETTA: reazione Segafredo con Shengelia a 21 punti, ma la Germani è avanti dopo 20?

In questa notizia si parla di: brescia - virtus - bologna - diretta

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

È il giorno della finale Segui la diretta su Radio Bresciasette e tutti gli aggiornamenti: https://www.giornaledibrescia.it/ La Germani gioca la sua prima finale scudetto contro la Virtus Bologna. Un sogno che prende forma, un’impresa che unisce un’intera citt Vai su Facebook

LIVE LBA Finals | Virtus Bologna vs Germani Brescia gara1: dove in TV, preview, diretta #LBASerieA | #pianetabasket Vai su X

Virtus Bologna-Brescia 0-0, gara-1 delle finali scudetto LIVE, diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale; Virtus Bologna-Germani Brescia: dove vedere Gara 1 in tv e streaming | LBA Finals 2025; LIVE Virtus Bologna-Brescia, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizia la serie scudetto.

LBA - Virtus Bologna vs Germani Brescia, diretta (40-40 al 19') Lo riporta pianetabasket.com: Grande canestro dal post di Burnell, massimo vantaggio Brescia sul +5.