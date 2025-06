LIVE Virtus Bologna-Brescia 20-23 Serie A basket 2025 in DIRETTA | 12 punti di Shengelia ma al primo quarto è avanti la Leonessa

Un match emozionante tra Virtus Bologna e Brescia riaccende l'agonismo nel campionato di Serie A Basket 2025. Tra sorpassi e contro-sorpassi, ogni azione tiene il pubblico con il fiato sospeso, mentre i protagonisti si sfidano con determinazione e talento. Restate aggiornati per vivere ogni momento di questa battaglia epica: la tensione è alle stelle e il risultato è ancora tutto da scoprire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27-30 22 per Marco Belinelli a cronometro fermo. 25-30 Ndour dall’angolo per ristabilire il +5 Brescia. 25-28 Appoggio di Nicola Akele per tenere i padroni di casa ad un solo possesso di svantaggio. 23-28 DOWE RISPONDE CON LA STESSA MONETA. 23-25 PAJOLA! DA TRE, -2 VIRTUS. 20-25 Burnell da due per il +5 Germani. Gli arbitri vanno a rivedere un canestro da Shengelia che era stato assegnato da tre ma il georgiano ha pestato la linea quindi è da due: punteggio aggiornato sul 20-23. Inizia la seconda frazione alla Segafredo Arena! Si chiude il primo quarto sul punteggio di 21-23 in favore della Germani Brescia! 21-23 Schiacciata di ‘Momo’ Diouf. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Brescia 20-23, Serie A basket 2025 in DIRETTA: 12 punti di Shengelia, ma al primo quarto è avanti la Leonessa

