LIVE VIDEO – Napoli De Bruyne è arrivato Villa Stuart | entusiasmo alle stelle

Il grande giorno è finalmente arrivato: Kevin De Bruyne, il centrocampista stellare, ha varcato le soglie di Villa Stuart per ufficializzare il suo trasferimento al Napoli. L’entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori è alle stelle, con un’attenzione che supera i confini di Napoli e Roma. Per la prima volta, De Bruyne indossa i colori azzurri: un momento storico che segna l’inizio di una nuova era. La passione è alle stelle, e tutto è pronto a scrivere il prossimo capitolo della sua straordinaria carriera.

Ecco il live di spazionapoli.it del primo giorno di De Bruyne da giocatore del Napoli. In casa Napoli, di fatto, la giornata di oggi entrerà nella storia, visto che Kevin De Bruyne sosterrà a Villa Stuart le tanto attese visite mediche di rito per il suo nuovo club. Sia in città che a Roma, di fatto, c’è tantissima attesa per l’arrivo del calciatore belga. Quella di oggi, dunque, sarà il primo giorno di Kevin De Bruyne da giocatore del Napoli. Ecco il live di spazionapoli.it di questa giornata davvero incredibile. Ecco la diretta dell’arrivo di De Bruyne a Roma per le viste mediche a Villa Stuart. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE VIDEO – Napoli, De Bruyne è arrivato Villa Stuart: entusiasmo alle stelle

