LIVE VIDEO – Che entusiasmo per De Bruyne a Villa Stuart De Laurentiis lascia gli uffici della Filmauro

L’emozione è palpabile: oggi, a Villa Stuart, si apre un nuovo capitolo per il Napoli con l’arrivo di Kevin De Bruyne. Il calciatore belga, accolto con entusiasmo dai tifosi e dalla città, si prepara a scrivere la sua storia in azzurro. Un giorno che rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati partenopei, segnando l’inizio di una nuova era. La giornata di oggi, infatti, rappresenta un punto di svolta irripetibile per il club campano.

Ecco il live di spazionapoli.it del primo giorno di De Bruyne da giocatore del Napoli. In casa Napoli, di fatto, la giornata di oggi entrerà nella storia, visto che Kevin De Bruyne sosterrà a Villa Stuart le tanto attese visite mediche di rito per il suo nuovo club. Sia in città che a Roma, di fatto, c'è tantissima attesa per l'arrivo del calciatore belga. Quella di oggi, dunque, sarà il primo giorno di Kevin De Bruyne da giocatore del Napoli. Ecco il live di spazionapoli.it di questa giornata davvero incredibile. Ecco la diretta dell'arrivo di De Bruyne a Roma per le viste mediche a Villa Stuart.

De Bruyne ha trovato casa a Napoli, in settimana gli avvocati in città per l’acquisto della villa (Di Marzio) - Kevin De Bruyne ha trovato casa a Napoli e le trattative per il suo trasferimento sono in fase finale.

#Calciomercato Kevin #DeBruyne si prepara a diventare nuovo calciatore del #Napoli. Contratti pronti per la firma. L’entusiasmo dei tifosi al suo arrivo a Villa Stuart per le visite mediche. Con lui anche #DeLaurentiis. Immagini @francealbanese Vai su X

Kevin De Bruyne arriva a Villa Stuart per le visite mediche: il campione belga accolto dai tifosi del Napoli con un entusiasmo incontenibile Vai su Facebook

