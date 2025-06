LIVE Italia-Germania Nations League volley 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio del match

Benvenuti alla diretta live della Nations League di volley 2025, un appuntamento imperdibile tra Italia e Germania al Videotron Center di Quebec City. Dopo la vittoria degli azzurri sulla Bulgaria e la sconfitta tedesca al tiebreak contro il Canada, tutto è pronto per uno scontro ricco di emozioni. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni attimo di questa sfida cruciale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:21 Italia che ha aperto il suo cammino con la vittoria per 3-1 sulla Bulgaria. KO al tiebreak invece per la Germania al cospetto dei padroni di casa del Canada. 22:18 Tutto pronto al Videotron Center di Quebec City (Canada) per la seconda sfida degli uomini di Ferdinando De Giorgi. 22:13 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Germania. Poco meno di 20 minuti all’avvio delle ostilità . Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del match valido per la seconda giornata della volley Nations League 2025 tra Italia e Germania. Dopo la vittoria per 3-1 all’esordio contro la Bulgaria gli uomini di Ferdinando De Giorgi cercano il bis al cospetto di una compagina ostica in grado di creare grattacapi nella gara singola. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania, Nations League volley 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

