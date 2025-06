LIVE Italia-Germania Nations League volley 2025 in DIRETTA | inizia il primo set

L’attesa è finita: la Nations League di volley 2025 tra Italia e Germania sta per iniziare, con un primo set ricco di emozioni e colpi da applausi. Le squadre si preparano a scendere in campo, pronte a dare il massimo. Segui in diretta ogni punto, ogni azione e ogni emozione di questa sfida imperdibile. Restate con noi: la partita sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 MONSTER BLOCK ANZANI! 2-0 Ancora difesa Italia e splendido tocco di Porro che beffa gli avversari. 1-0 Subito una buona difesa azzurra ed il contrattacco vincente di Porro. PRIMO SET 22:30 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Si parte! 22:29 Winiarski risponde con Maase, Rohrs, Zimmerman, John, Mohwinkel e Torwie. 22:29 Bottolo, Anzani, Romanò, Boninfante, Porro, Sanguinetti. Questo lo starting six scelto da De Giorgi, che dunque fa rifiatare diversi titolari. 22:27 Spazio all’inno nazionale tedesco. 22:26 E’ il momento degli inni nazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania, Nations League volley 2025 in DIRETTA: inizia il primo set

In questa notizia si parla di: italia - diretta - primo - germania

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Italia 0 Germania 1 Primo set ( 22 - 25 ) Nel primo commento trovate tutte le info per guardare il MATCH IN DIRETTA Volleyball World Vai su Facebook

Italia, che peccato: un secondo tempo da urlo illude Spalletti ma in semifinale ci va la Germania; Nations League, Italia-Germania 1-2: delusione azzurra, rimonta tedesca con Kleindienst e Goretzka - Italia-Germania 1-2, Tonali: “Dobbiamo tirare su la testa, la partita non è finita stasera” (video); Italia-Germania 2-1, un gol di Tonali non basta agli Azzurri: cronaca e tabellino.

Diretta Italia Germania/ Streaming video tv: secondo impegno a Québec! (VNL 2025, oggi 12 giugno) Riporta ilsussidiario.net: Diretta Italia Germania streaming video tv: secondo impegno per gli azzurri nella Volley Nations League 2025, siamo ancora impegnati a Québec.