LIVE Italia-Germania Nations League volley 2025 in DIRETTA | impegno ostico per gli azzurri

Benvenuti alla diretta live della sfida tra Italia e Germania nella Volley Nations League 2025! Dopo il convincente esordio contro la Bulgaria, gli azzurri sono pronti a dimostrare tutta la loro tenacia affrontando un avversario di livello. Un impegno arduo che richiederà concentrazione e spirito di squadra. Rimanete con noi per non perdervi nemmeno un attimo di questa emozionante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del match valido per la seconda giornata della volley Nations League 2025 tra Italia e Germania. Dopo la vittoria per 3-1 all'esordio contro la Bulgaria gli uomini di Ferdinando De Giorgi cercano il bis al cospetto di una compagine ostica in grado di creare grattacapi nella gara singola. Tedeschi chiamati al secondo impegno in meno di 20 ore a margine della sfida ai padroni di casa del Canada. Il commissario tecnico azzurro ha subito puntato su Kamil Rychlicki, a referto con 10 punti. Schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Sani, mentre Giovanni Gargiulo e Simone Anzani saranno riproposti al centro.

