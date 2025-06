LIVE Italia-Germania Nations League volley 2025 in DIRETTA | 12-7 Ottimo avvio degli azzurri

Vivi l'emozione della Nations League di volley 2025 tra Italia e Germania, un match ricco di tensione e spettacolo! Gli azzurri hanno avuto un inizio brillante, con scambi intensi e giocate sorprendenti, come il tocco decisivo di Anzani e le battute vincenti di Bottolo. Resta aggiornato in tempo reale e non perdere neanche un attimo di questa sfida intensa e coinvolgente! Clicca qui per seguire la diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-7 Splendida difesa degli azzurri e tocco risolutivo di un presentissimo Anzani. Timeout Germania. 11-7 Non passa il servizio di Torwie. 10-7 Scappa via la battuta di Bottolo. 10-6 Scambio prolungato chiuso dall’ottimo muro a 3 degli azzurri. 9-6 Torwie risponde con la stessa moneta. 9-5 Primo tempo a segno per Anzani. 8-5 Non passa il servizio di Sanguinetti. 8-4 Di seconda va a segno Boninfante, un colpo alla Giannelli. 7-4 Ottimo primo tempo di Maase, 7-3 Out la battuta di Rohrs. 6-3 Pipe vincente di Mohwinkel. 6-2 Primo tempo strepitoso di Sanguinetti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania, Nations League volley 2025 in DIRETTA: 12-7. Ottimo avvio degli azzurri

