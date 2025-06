LIVE Italia-Germania 0-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | serve la gran rimonta

Vivi in tempo reale l’emozione del match tra Italia e Germania nella Nations League 2025 di volley, un match all’insegna della suspense e delle emozioni. La partita si infiamma con rimonta e colpi da applauso, mentre i protagonisti scambiano punti e sorpassi. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti continui: ogni azione può cambiare le sorti del match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Contrattacco vincente di Sani! 2-2 Completamente fuori misura il servizio di John. 1-2 Ancora a segno Maase. 1-1 Proprio Sani va a segno con la parallela e cerca di scuotere i suoi. 0-1 Primo tempo vincente di Torwie. Si riparte con Giannelli e Sani dall’inizio. TERZO SET 20-25 Secondo set Germania. A metà rete la battuta di Rychlicki. Termina qui il secondo parziale. 20-24 Out il servizio di John. 19-24 Ancora pasticci in casa Italia. Ne approfitta uno spietato Maase. 5 set point Germania. 19-23 Il numero 8 tedesco si riscatta immediatamente. 19-22 Out invece la diagonale di John. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 0-2, Nations League volley 2025 in DIRETTA: serve la gran rimonta

In questa notizia si parla di: germania - diretta - italia - nations

