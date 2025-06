LIVE Italia-Germania 0-2 Nations League volley 2025 in DIRETTA | 18-12 Gli azzurri provano a reagire

L’Italia si ferma a due punti dalla Germania in una sfida avvincente valida per la Nations League 2025. Con una partita ricca di emozioni, gli azzurri cercano di reagire e conquistare il pareggio. Segui la nostra diretta per non perderti ogni momento di questa battaglia sul campo: l’azione è intensa e il risultato ancora incerto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-17 Primo tempo vincente di Maase. 22-16 Solida diagonale di Romanò. 21-16 ACE Torwie. 21-15 E’ lungo il servizio di Porro. 21-14 Primo tempo ben piazzato da Anzani. 20-14 Out la battuta di Giannelli. 20-13 Gran difesa degli azzurri e contrattacco vincente di Porro. 19-13 Rispondiamo con la pipe di Sani. 18-13 Pipe solida di Rohrs. 18-12 Out l’attacco di Bohme. Timeout Germania. 17-12 Diagonale vincente di Romanò. 16-12 Infrazione di Porro. 16-11 Out la battuta dello stesso Sani. 16-10 Contrattacco vincente Sani! 15-10 Spettacolare punto sull’asse Giannelli-Gargiulo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 0-2, Nations League volley 2025 in DIRETTA: 18-12. Gli azzurri provano a reagire

