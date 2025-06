LIVE Italia-Germania 0-1 Nations League volley 2025 in DIRETTA | azzurri costretti ad inseguire

L'Italia si trova in una sfida emozionante contro la Germania nella Nations League 2025 di volley, con gli azzurri costretti a inseguire. La partita si infiamma: ogni punto è una battaglia di nervi e tecnica. Resta con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni emozione sul campo, perché questa sfida promette scintille e colpi di scena fino all'ultimo pallone!

6-8 Primo tempo ben piazzato da Maase. 6-7 Pipe vincente di Porro. 5-7 Non passa la battuta di Sanguinetti. 5-6 Out il servizio di Torwie. 4-6 Parallela potentissima di Rohrs. 4-5 Block out vincente di Porro. 3-5 Invasione a rete di Sanguinetti. 3-4 Di un soffio largo il servizio del mancino azzurro. 3-3 ACE ROMANO'! 2-3 Scappa via il servizio di Zimmermann. 1-3 Diagonale perfetta di John. 1-2 Finalmente Romanò piazza la diagonale stretta vincente. 0-2 Che punto della Germania.Non mettiamo più un pallone a terra, mentre i nostri avversari martellano senza paura.

