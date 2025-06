LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tre in fuga dopo 57 km Tra poco la prima salita

Benvenuti alla diretta del Giro del Delfinato 2025, una corsa incredibile che tiene tutti col fiato sospeso. Dopo 57 km, tre corridori sono in fuga, con il distacco che si aggira intorno ai due minuti. La suspense cresce: tra poco si aprirà la prima salita, e tutto può ancora succedere. Rimanete con noi per aggiornamenti live e scoprire chi riuscirà a dominare questa tappa cruciale.

14.27 Aumenta adesso il distacco dei fuggitivi, che si portano a due minuti e dieci 125km – 2'10'' 3️⃣ 🚴‍♂️ L'écart reste stable autour de 2 minutes. The gap remains around 2 minutes. L'échappée The breakaway: @LabrosseJordan @EnzoLeijnse Pierre Thierry #Dauphiné pic.twitter.com2gpSfqA2bB — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 12, 2025 14.23 La situazione resta cristallizzata. In fuga ci sonoJ ordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels), Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL). Il gruppo insegue a due minuti e cinque secondi.

