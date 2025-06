LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Thomas passa per primo al GPM di côte de Saint-Amour

Il giro del Delfinato 2025 si anima con un emozionante duello in vetta: oggi Thomas conquista il primo posto al GPM di Côte de Saint-Amour, mentre i battistrada continuano a guadagnare terreno. Rimanete sintonizzati per vivere ogni istante di questa tappa ricca di sorprese e adrenalina. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e non perderti neanche un secondo di questa sfida mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18 Si segnala la caduta di Harold Tejada (XDS Astana Team), il quale si rialza subito. 15.15 Nel frattempo è cominciata la salita di Col de Fontmartin. 15.12 Intanto i battistrada prendono ancora terreno. Il vantaggio con il gruppo è di un minuto e cinquanta secondi. 15.10 La velocità media al momento è di 45.5 kmh. 15.06 A passare per primo al GPM di côte de Saint-Amour è Benjamin Thomas (Cofidis). 15.03 Tra pochi istanti il passaggio al primo GPM. 15.01 Aumenta ancora il gap tra battistrada e gruppo, ora arrivato ad un minuto e quaranta. 14.58 Comincia la prima salita, quella di côte de Saint-Amour. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Thomas passa per primo al GPM di côte de Saint-Amour

In questa notizia si parla di: diretta - giro - delfinato - tappa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

#GiroDelDelfinato - Segui la diretta del Giro del Delfinato 2025: Cavagna conquista il comando nella tappa di oggi, emozioni e sorpassi in tempo reale! Vai su X

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: seguite con noi la quarta frazione! Sfida totale a cronometro tra Evenepoel, Pogacar e Vingegaard! Si parte alle 14:15 Vai su Facebook

Giro del Delfinato 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Quinta Tappa: Saint-Priest - Mâcon (183 km); LIVE! Tappa mossa prima delle montagne, van der Poel e Milan ci possono riprovare; Startlist cronometro Giro del Delfinato 2025 oggi: orari, programma, tv, streaming.

DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Quinta Tappa Segnala msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.