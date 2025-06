LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | terzetto in fuga con quasi due minuti

Benvenuti alla nostra diretta live del Giro del Delfinato 2025! Oggi assistiamo a un emozionante duello sulla strada, con tre atleti in fuga e un vantaggio che si avvicina ai due minuti. Chi riuscirà a mantenere il ritmo e conquistare la vittoria? Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale, perché ogni secondo può fare la differenza in questa battaglia epica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45: Ricordiamo i tre fuggitivi. I francesi Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Pierre Thierry (ArkĂ©a – B&B Hotels) e l’olandese Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL). 13.40: La situazione si è un po’ stabilizzata con i fuggitivi che hanno un vantaggio poco sotto i due minuti. 13.36: Aveva provato ad uscire dal gruppo anche il francese Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale Team). 13.33: Il vantaggio dei tre fuggitivi è vicino al minuto e mezzo. 13.30: Chiaramente l’Italia spera in una tappa “tranquilla”. Infatti la Lidl-Trek potrebbe decidere di controllare la corsa per portare alla volata Jonathan Milan, che in caso di arrivo allo sprint non dovrebbe davvero avere rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: terzetto in fuga con quasi due minuti

