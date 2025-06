LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | terzetto in fuga con quasi due minuti calma piatta nelle prime battute

Il Giro del Delfinato 2025 è in pieno fermento: oggi i fuggitivi guadagnano terreno, mentre il sole splende sulla Francia a 30 gradi. La corsa si avvicina agli scenari più intensi, con la prima salita imminente e un battistrada sempre più distante dal gruppo. Resta sintonizzato per scoprire come evolverà questa tappa decisiva: l'emozione è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17 Aumenta leggermente adesso il divario dei fuggitivi. Il gap con il gruppo è di due minuti e cinque secondi. 14.14 Le temperature odierne sono comparabili a quelle di ieri. Splende il sole sulla Francia, con una temperatura che si aggira sui 30 gradi. 14.11 Battistrada e gruppo si apprestano ora ad affrontare una sezione in discesa, preludio della prima salita di giornata: côte de Saint-Amour. 14.08 Ricordiamo i tre fuggitivi: si tratta dei francesi Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels) e dell’olandese Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: terzetto in fuga con quasi due minuti, calma piatta nelle prime battute

