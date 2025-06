LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro uomini in fuga Gruppo a 30

Il Giro del Delfinato 2025 entra nella sua fase cruciale, con quattro uomini in fuga e un gruppo sempre più compatto. La battaglia si fa serrata, e ogni secondo può fare la differenza verso l’arrivo. Resta aggiornato in tempo reale e scopri chi avrà la meglio in questa emozionante tappa: il traguardo si avvicina, e le sorprese sono dietro l’angolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:47 Il gap tra i fuggitivi e il gruppo è di poco superiore ai quattrocento metri. 16:45 Riguadagnano qualcosa i quattro in fuga. Il vantaggio è ora di 40”. 16:42 Venti chilometri alla conclusione della corsa. 16:41 L’ultima salita è stata superata senza attacchi degli uomini di classifica. Strada spianata per l’arrivo allo sprint? 16:38 I battistrada perdono terreno. Il plotone insegue a poco più di 20”. 16:35 Il francese Pierre Thierry della Arkéa – B&B Hotels perde contatto e viene recuperato dal gruppo. 16:32 La Alpecin – Deceuninck sta tirando il gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro uomini in fuga. Gruppo a 30”

