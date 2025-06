LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro al comando Gruppo a meno di 20

Segui in diretta il Giro del Delfinato 2025, dove i quattro fuggitivi si danno battaglia con il gruppo alle calcagna. La corsa si infiamma, e ogni secondo conta: chi partirà all’attacco decisivo? Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa emozionante tappa, perché la sfida è ancora tutta da scrivere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 Il gruppo aumenta il ritmo e si riporta a 16 secondi dal poker di testa. 16:50 Tra i big della storia del ciclismo che non hanno mai preso parte al Giro del Delfinato figurano Felice Gimondi, il tedesco Erik Zabel e Gino Bartali. 16:47 Il gap tra i fuggitivi e il gruppo è di poco superiore ai quattrocento metri. 16:45 Riguadagnano qualcosa i quattro in fuga. Il vantaggio è ora di 40”. 16:42 Venti chilometri alla conclusione della corsa. 16:41 L’ultima salita è stata superata senza attacchi degli uomini di classifica. Strada spianata per l’arrivo allo sprint? 16:38 I battistrada perdono terreno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro al comando. Gruppo a meno di 20”

