LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro al comando Gruppo a meno di 10

Segui in tempo reale l’epico Giro del Delfinato 2025, mentre i protagonisti si sfidano a pochi chilometri dall’arrivo. Con le ultime notizie, cadute e cambi di ritmo, ogni secondo conta. Restate con noi, perché la tappa di oggi promette emozioni fino all’ultimo, e il destino della classifica potrebbe cambiare nel finale. Clicca qui per aggiornamenti continui e vivi l’adrenalina della corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:01 Siamo a quattro chilometri dal traguardo. 16:59 Caduta per Louis Rouland della Arkéa – B&B Hotels. 16:58 La Uno-X Mobility si porta in testa al gruppo. 16:57 La Red Bull – BORA – hansgrohe detta l’andatura con quattro uomini. 16:55 L’olandese Enzo Leijnse della Team Picnic PostNL è stato raggiunto dal gruppo. 16:54 Mancano dieci chilometri alla fine della tappa. 16:53 Il gruppo aumenta il ritmo e si riporta a 16 secondi dal poker di testa. 16:50 Tra i big della storia del ciclismo che non hanno mai preso parte al Giro del Delfinato figurano Felice Gimondi, il tedesco Erik Zabel e Gino Bartali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro al comando. Gruppo a meno di 10”

