LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | possibili schermaglie tra Evenepoel Pogacar e Vingegaard

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta della quinta tappa del Giro del Delfinato 2025! Oggi, tra possibili schermaglie tra Evenepoel, Pogacar e Vingegaard, si prepara un confronto atteso che potrebbe scuotere le classifiche. Dopo una prima parte pianeggiante, il percorso si fa più interessante alla Côte de Saint-Amour. Rimanete con noi per scoprire come si evolverà questa tappa cruciale, tra strategie e spunti di grande spettacolo.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro del Delfinato 2025, l'ultima occasione probabilmente per le ruote veloci o simili prima di un fine settimana dedicato tutto agli uomini di classifica. Nella prima parte della corsa, dopo la partenza da Saint-Priest, il percorso scorre senza grandi difficoltà , grazie ai primi 90 chilometri prevalentemente pianeggianti. Si arriva alla Côte de Saint-Amour, una breve salita e successivamente ci saranno il Col de Fontmartin e il Col de Boubon. Nella seconda metà la corsa diventa più movimentata. Verrà affrontato il Col du Bois Clair, poi la Côte des Quatre Vents, ultima salita significativa della tappa.

