LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar infiammerà la corsa?

Benvenuti alla nostra diretta live del Giro del Delfinato 2025! Oggi, sulla quinta tappa, il vento si infiamma con Pogacar pronto a dare spettacolo, offrendo un assaggio di ciò che ci aspetta nel weekend di battaglie epiche per la classifica. Restate con noi per seguire ogni sorpasso e attimo di adrenalina, perché questa giornata potrebbe cambiare le sorti della corsa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro del Delfinato 2025, l’ultima occasione probabilmente per le ruote veloci o simili prima di un fine settimana dedicato tutto agli uomini di classifica. Nella prima parte della corsa, dopo la partenza da Saint-Priest, il percorso scorre senza grandi difficoltà, grazie ai primi 90 chilometri prevalentemente pianeggianti. Si arriva alla Côte de Saint-Amour, una breve salita e successivamente ci saranno il Col de Fontmartin e il Col de Boubon. Nella seconda metà la corsa diventa più movimentata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar infiammerà la corsa?

In questa notizia si parla di: giro - delfinato - tappa - diretta

Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France - Mathieu Van Der Poel si trova in una situazione precaria dopo un infortunio subito in una gara di mountain bike.

#GiroDelDelfinato - Segui la diretta del Giro del Delfinato 2025: Cavagna conquista il comando nella tappa di oggi, emozioni e sorpassi in tempo reale! Vai su X

Anche oggi, appuntamento alle 12:00 per vivere in diretta integrale la tappa del Giro del Delfinato #Dauphiné Vai su Facebook

LIVE! Pogacar sfida Evenepoel e Vingegaard a crono, come cambia la classifica?; DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Quinta Tappa; Startlist cronometro Giro del Delfinato 2025 oggi: orari, programma, tv, streaming.

DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Quinta Tappa Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.