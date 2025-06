LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | in cinque al comando

Segui in tempo reale il Giro del Delfinato 2025, con i cinque corridori in testa e la sfida che si intensifica: a soli 75 km dall’arrivo, la tensione è alle stelle. La corsa si infiamma mentre alcuni si ritirano e altri cercano di conquistare il traguardo. Resta con noi per non perdere neanche un istante di questa emozionante tappa, perché ogni secondo può cambiare le sorti della classifica e scrivere una nuova pagina di questa avvincente competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:30 Mancano 75 chilometri alla fine. 15.28 Attenzione, si ritira Johan Price Pejtersen (Alpecin-Deceuninck). 15.25 Ricordiamo la situazione: i battistrada sono Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Pierre Thierry (Arkéa – B&B Hotels), Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL), Benjamin Thomas (Cofidis) e Thibault Guernalec (Arkèa – B&B Hotels). Tre invece gli inseguitori: Mathieu Burgaudeau (Total Energies), Matteo Vercher (Total Energies) e Tobias Foss (INEOS Grenadiers). 15.23 Tobias Foss (INEOS Grenadiers) rientra sui due inseguitori. 15.21 Mathieu Burgaudeau e Matteo Vercher, entrambi in forza alla Total Energies, si mettono all’inseguimento dei cinque fuggitivi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in cinque al comando

In questa notizia si parla di: diretta - giro - delfinato - tappa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi in DIRETTA: alle 14:15 la prova a cronometro. Si sfidano Evenepoel, Pogacar e Vingegaard - Vai su X

Anche oggi, appuntamento alle 12:00 per vivere in diretta integrale la tappa del Giro del Delfinato #Dauphiné Vai su Facebook

Giro del Delfinato 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Quinta Tappa: Saint-Priest - Mâcon (183 km); LIVE! Tappa mossa prima delle montagne, van der Poel e Milan ci possono riprovare; Startlist cronometro Giro del Delfinato 2025 oggi: orari, programma, tv, streaming.

DIRETTA Giro del Delfinato 2025 LIVE, Quinta Tappa Come scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.