LIVE Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi in DIRETTA | caduta per Evenepoel a Milan mancano le forze nello sprint finale

Benvenuti alla diretta della quinta tappa del Giro del Delfinato 2025, un giorno ricco di emozioni e sorprese. Oggi abbiamo assistito a una caduta di Evenepoel a Milano e a un finale di sprint che ha messo in mostra la tenacia dei corridori. Rimanete con noi per gli ultimi aggiornamenti e analisi di questa tappa memorabile. E ora, scopriamo insieme cosa è successo.

17:18 La Top 10 della classifica generale 1 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 18:34:54 2 LIPOWITZ Florian Red Bull – BORA – hansgrohe 0:04 3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 0:14 4 VINGEGAARD Jonas Team Visma Lease a Bike 0:16 5 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 0:30 6 ROMEO Iván Movistar Team 0:31 7 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates – XRG 0:38 8 JORGENSON Matteo Team Visma Lease a Bike 0:39 9 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 1:16 10 LUTSENKO Alexey Israel – Premier Tech 1:24 17:16 Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step, vittima di una caduta nel finale, conserva la maglia gialla di leader della classifica generale.

