LIVE – De Bruyne saluta i tifosi | Forza Napoli il primo video del belga

Il primo giorno di Kevin De Bruyne con il Napoli è un evento che farà battere il cuore dei tifosi azzurri. Dopo settimane di attese e speranze, il belga si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, firmando il suo debutto ufficiale in maglia partenopea. La passione tra giocatore e tifosi si è infiammata: ecco il video esclusivo che celebra questo momento epico. Il futuro napoletano comincia ora, e siamo pronti a seguirlo passo dopo passo.

Ecco il live di spazionapoli.it del primo giorno di De Bruyne da giocatore del Napoli. In casa Napoli, di fatto, la giornata di oggi entrerà nella storia, visto che Kevin De Bruyne sosterrà a Villa Stuart le tanto attese visite mediche di rito per il suo nuovo club. Sia in città che a Roma, di fatto, c’è tantissima attesa per l’arrivo del calciatore belga. Quella di oggi, dunque, sarà il primo giorno di Kevin De Bruyne da giocatore del Napoli. Ecco il live di spazionapoli.it di questa giornata davvero incredibile. Ecco la diretta dell’arrivo di De Bruyne a Roma per le viste mediche a Villa Stuart. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - LIVE – De Bruyne saluta i tifosi: “Forza Napoli”, il primo video del belga

In questa notizia si parla di: bruyne - napoli - primo - belga

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

KDB-DAY: arriva la prima firma da calciatore del Napoli per De Bruyne Direttamente da casa De Laurentiis, dove il belga è giunto dopo le visite mediche a Villa Stuart, ecco spuntare il primo autografo di KDB nella sua avventura in azzurro Il piccolo Fed Vai su Facebook

Napoli, il primo giorno di Kevin De Bruyne in Italia: le foto dall'arrivo alla firma; De Bruyne-Napoli, è ufficiale: i dettagli del primo grande colpo per Conte; De Bruyne al Napoli diretta: visite mediche e firma, è ufficiale. Tutti gli aggiornamenti di oggi.

Pagina 3 | De Bruyne-Napoli, è ufficiale: i dettagli del primo grande colpo per Conte Come scrive tuttosport.com: Il fantasista belga il 28 giugno compirà 34 anni e lascia dopo dieci stagioni il Manchester City che ha guidato a una scalata al top del livello mondiale, giocando in totale 422 partite tra Premier e ...