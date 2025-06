LIVE Atletica Diamond League 2025 in DIRETTA | Warholm spaventoso nei 300 ostacoli record italiano per Riva

Se sei appassionato di atletica, non puoi perdere gli attimi più emozionanti della Diamond League 2025 in diretta! Kasper Warholm ha sconvolto il mondo con un'impresa straordinaria nei 300 ostacoli, stabilendo un nuovo record mondiale che resterà nella storia. Resta con noi per aggiornamenti continui e scopri come gli altri incredibili risultati stanno scrivendo il futuro dello sport. La competizione è appena iniziata, e le sorprese sono dietro l’angolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59 Chiusura con il botto quella a cui abbiamo potuto assistere. Kasper Warholm ha offerto nettamente la prestazione migliore della serata, riscrivendo il primato mondiale nei 300 ostacoli, distanza su cui il norvegese può risultare ancor più disarmante che nei canonici 400. Duplantis vince in 6.15 nell’asta, ottimo riscontro per Julian Alfred nei 100 metri femminili. 21.56 RECORD DEL MONDOOOO WARHOLM! Cos’ha fatto nel finale il norvegese, stellare nel resistere a Raj Benjamin per poi dilagare nel rettilineo conclusivo. 32.67 per il padrone di casa, secondo lo statunitense in 33. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League 2025 in DIRETTA: Warholm spaventoso nei 300 ostacoli, record italiano per Riva

In questa notizia si parla di: diretta - warholm - ostacoli - atletica

#DohaDL Prima vittoria in carriera in Diamond League per Alessandro Sibilio: suoi i 400hs di Doha con 49.32 al debutto stagionale nella sua specialità DIRETTA TV RaiSport e Sky Sport Uno Ph. archivio Grana/FIDA Vai su Facebook

Duplantis contro Warholm: le superstar scandinave si sfideranno in un duello alternativo; Europei di Atletica Leggera Roma 2024: programma, calendario, orari. chi c'è e dove vedere in diretta tv e streaming; RECAP! Molinarolo sesta nell'asta, Simonelli e Tortu out! Diaz in finale.

DIRETTA Atletica, Diamond League: Dosso, Tortu, Folorunso e Riva in pista a Oslo Lo riporta msn.com: La 25enne originaria della Costa d’Avorio sfida Julien Alfred nei 100 metri, gli altri tre italiani corrono rispettivamente i 200, i 400 ostacoli e il miglio.