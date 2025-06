LIVE Atletica Diamond League 2025 in DIRETTA | si parte alle 19.15 attesa per Dosso e Tortu

Benvenuti alla emozionante diretta della Diamond League 2025 ad Oslo, l’appuntamento più atteso dell’anno per gli appassionati di atletica. Dai record di Duplantis ai scontri tra i grandi come Warholm e i protagonisti femminili come Julien Alfred, questa serata promette spettacolo e adrenalina alle stelle. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: la gara sta per partire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 Tanti i nomi di peso presenti ad Oslo, a cominciare dallo svedese Armand Duplantis, primatista mondiale di salto con l’asta. Non poteva mancare Karsten Warholm, beniamino di casa che si cimenterà nei 300 ostacoli. Non mancano le big al femminile: spicca su tutte Julien Alfred, presente nei 100 metri. 18.55 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE del meeting di Oslo (Norvegia), valevole per la Diamond League 2025, sesto appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Oslo (Norvegia), valevole per la Diamond League 2025, sesto appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League 2025 in DIRETTA: si parte alle 19.15, attesa per Dosso e Tortu

