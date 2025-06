LIVE Atletica Diamond League 2025 in DIRETTA | record italiano nel miglio per Federico Riva

Il live della Diamond League 2025 promette emozioni indimenticabili: Federico Riva stabilisce un record italiano nel miglio, mentre Julian Alfred domina con un'impressionante vittoria. Tra sorprese e performance stellari, il meeting si conferma il principale palcoscenico dell’atletica mondiale. Resta aggiornato in tempo reale per non perdere ogni istante di questa spettacolare stagione. Scopriamo insieme chi conquisterà il podio e quale atleta farà parlare di sé!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08 Vince nettamente Julian Alfred. La campionessa olimpica va a prendersi il successo in 10.89, precedendo Ta Lou (11.00), terza Nina Asher-Smith (11.08). Finale difficile per Zaynab Dosso, ultima in 11.26, tempo che le vale comunque il miglior crono stagionale. 21.06 Tutto pronto per il via dei 100 metri femminili. Occhio a Zaynab Dosso per l’Italia. 1 LÃœCKENKEMPER Gina GER 21 NOV 1996 10.93 11.07 19 2 van der WEKEN Patrizia LUX 12 NOV 1999 11.00 11.05 10 3 NEITA Daryll GBR 29 AUG 1996 10.90 11.20 9 4 TA LOU-SMITH Marie-Josée CIV 18 NOV 1988 10.72 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League 2025 in DIRETTA: record italiano nel miglio per Federico Riva

In questa notizia si parla di: diretta - atletica - diamond - league

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: prova discreta per Tortu, attesa per Sibilio - Segui in diretta la Diamond League di Doha 2025, dove gli atleti si sfidano per la gloria. Attesa per la prestazione di Tortu e la risonanza dei suoi risultati.

DIRETTA Atletica, #DiamondLeague : #Dosso, #Tortu, #Folorunso e #Riva in pista a Oslo Bislett Stadion #12giugno Guarda la diretta streaming su http://Rainews.it Vai su X

Brava Ayo! Seconda in Diamond League Primato stagionale per Folorunso al Golden Gala nei 400 ostacoli (54.21), ottimo secondo posto a Roma alle spalle della giamaicana Knight (53.67) DIRETTA TV su Rai 2 #atleticaitaliana Vai su Facebook

LIVE Atletica, Diamond League 2025 in DIRETTA: inizia il meeting, fra poco tocca a Duplantis; Diamond League, i meeting di Oslo e Stoccolma su Sky; Golden Gala Roma 2025: Diretta LIVE e risultati italiani • Diamond League di atletica.

DIRETTA Atletica, Diamond League: Dosso, Tortu, Folorunso e Riva in pista a Oslo Come scrive msn.com: Sono i quattro azzurri in gara stasera per la sesta tappa della Diamond League di atletica leggera in programma allo stadio Bislett di O ...