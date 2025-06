LIVE Atletica Diamond League 2025 in DIRETTA | inizia il meeting fra poco tocca a Duplantis

L’attesa è finita: il Diamond League 2025 entra nel vivo con un grande protagonista, Armand Duplantis, pronto a sfidare i migliori nel salto con l’asta maschile. La tensione cresce mentre il pubblico si prepara a seguire in diretta questa spettacolare competizione. Clicca qui per aggiornare la live e non perdere nemmeno un momento di questa emozionante serata, ricca di record e adrenalina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.19 Sta per iniziare una delle gare più attese della serata, il salto con l’asta maschile. 1 DUPLANTIS Armand SWE 10 NOV 1999 6.27 6.27 1 2 KARALIS Emmanouil GRE 20 OCT 1999 6.05 6.05 2 3 KENDRICKS Sam USA 7 SEP 1992 6.06 5.90 3 4 OBIENA Ernest John PHI 17 NOV 1995 6.00 5.80 4 5 SASMA Ersu TUR 30 SEP 1999 5.90 5.90 5 6 MARSCHALL Kurtis AUS 25 APR 1997 5.95 5.91 6 7 VLOON Menno NED 11 MAY 1994 5.96 5.90 7 8 GUTTORMSEN Sondre NOR 1 JUN 1999 6.00 5.90 8 9 BROEDERS Ben BEL 21 JUN 1995 5.85 5.80 11 10 LAVILLENIE Renaud FRA 18 SEP 1986 6.16 5.91 17 19.19 Nullo per Thea Lafond. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Diamond League 2025 in DIRETTA: inizia il meeting, fra poco tocca a Duplantis

