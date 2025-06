LIVE Atletica Diamond League 2025 in DIRETTA | entra in gara Duplantis nell’asta

Segui in tempo reale l'azione mozzafiato della Diamond League 2025 di atletica, con protagonisti come Duplantis e Obiena. Restate aggiornati per non perdere nemmeno un momento delle imprese sportive piĂą emozionanti. Clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni salto, corsa e record come se fossi in pista!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.50 Nullo per Perez Hernandez, Povea e Ricketts nel quarto tentativo. 19.48 Primo tentativo a vuoto per Obiena, supera i 5.62 Samsa. 19.45 A metĂ gara nel triplo troviamo in testa Perez Hernandez con un salto da 14.72. Seconda Shaneika Ricketts in in 14.40, terza Povea in 14.31. 19.44 Anche Karalis e Kendricks superano al primo colpo i 5.62. 19.43 Perez Hernandez balza in testa nel triplo in 14.72. Terza l'altra cubana in 14.31. 19.40 Armand Duplantis entra in gara nell'asta. Lo svedese supera senza problemi il tentativo d'attacco ai 5.62. 19.38 Non si migliorano Ricketts e Lafond nel triplo.

Atletica: Diamond League Oslo e Stoccolma Oslo: domani dalle 20:00 alle 22:00 in diretta su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Max Stoccolma: domenica dalle 18:00 alle 20:00 in diretta su Rai Sport e Sky Sport Max Vai su X

Brava Ayo! Seconda in Diamond League Primato stagionale per Folorunso al Golden Gala nei 400 ostacoli (54.21), ottimo secondo posto a Roma alle spalle della giamaicana Knight (53.67) DIRETTA TV su Rai 2 #atleticaitaliana Vai su Facebook

Atletica, Diamond League: Dosso, Tortu, Folorunso e Riva stasera in pista a Oslo Come scrive msn.com: La 25enne originaria della Costa d’Avorio sfida Julien Alfred nei 100 metri, gli altri tre italiani corrono rispettivamente i 200, i 400 ostacoli e il miglio.