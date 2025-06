LIVE Atletica Diamond League 2025 in DIRETTA | debutta Zaynab Dosso c’è Tortu

Benvenuti amici di OA Sport alla emozionante diretta della Diamond League 2025, che questa volta si svela a Oslo, Norvegia. Tra le stelle in pista, debutta Zaynab Dosso nel meeting più atteso dell’anno. Un evento imperdibile per gli appassionati di atletica, con tante sorprese e performance da record. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché lo spettacolo sta per cominciare!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Oslo (Norvegia), valevole per la Diamond League 2025, sesto appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Una settimana dopo il Golden Gala le stelle del panorama internazionale sono pronte a mettersi in luce nella capitale norvegese, per un appuntamento che si preannuncia molto interessante. Tanti i nomi di peso presenti ad Oslo, a cominciare dallo svedese Armand Duplantis, primatista mondiale di salto con l'asta. Non poteva mancare Karsten Warholm, beniamino di casa che si cimenterà nei 300 ostacoli.

