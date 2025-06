Litigano in strada | arrivano i carabinieri e gli trovano la cocaina addosso

In una serata movimentata a Darfo Boario Terme, un intervento tempestivo dei Carabinieri ha sgominato un tentativo di spaccio. Dopo una lite in strada segnalata al 112, i militari hanno trovato due uomini tunisini con dosi di cocaina pronte alla vendita. Un episodio che mette in luce l'importanza della collaborazione cittadina e il ruolo fondamentale delle forze dell'ordine nel presidio della sicurezza pubblica.

Nella serata di luned√¨, i Carabinieri di Darfo Boario Terme, supportati dalla squadra Radiomobile, hanno arrestato due cittadini tunisini¬†di 30 e 19 anni, sorpresi con addosso dosi di cocaina pronte per lo spaccio. L'intervento √® scattato dopo una chiamata al 112, che segnalava una lite tra. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ¬© Bresciatoday.it - Litigano in strada: arrivano i carabinieri e gli trovano la cocaina addosso

In questa notizia si parla di: carabinieri - cocaina - addosso - litigano

Spaccio nel condominio popolare a Pesaro, blitz dei Carabinieri: cocaina e soldi nascosti in casa - Un'operazione antidroga dei Carabinieri ha portato all'arresto di un giovane albanese nel condominio popolare di Pesaro.

Litigano in strada: arrivano i carabinieri e gli trovano la cocaina addosso; In casa 12 grammi di cocaina e 3mila 600 euro: arrestata coppia di pusher; Litigano tra di loro, poi aggrediscono la polizia (e nascondevano anche cocaina).

Ancona, gli trovano la coca addosso e lui prova a chiudere i carabinieri in casa: arrestato, aveva anche 4mila euro Scrive corriereadriatico.it: Gli trovano le dosi di cocaina addosso e lui prova a fuggire chiudendo i carabinieri in casa: arrestato un 55enne, aveva anche 4mila euro Nel corso della perquisizione locale, personale e ...