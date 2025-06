Lite tra giovani in via Ascenzi | intervengono i carabinieri

situazione, hanno chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri, che hanno cercato di calmare gli animi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha acceso i riflettori sulla sicurezza del quartiere, sollevando alcune domande sulla convivenza tra i giovani e il ruolo delle istituzioni nel mantenere l’ordine pubblico.

Tensione nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, in via Ascenzi, all'altezza dell'ufficio turistico. Una lite accesa ha coinvolto una giovane coppia, un ragazzo e una ragazza, attirando l'attenzione dei passanti nella trafficata zona del centro. Alcuni cittadini, preoccupati per la.