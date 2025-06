lite fra amici parte un colpo

Una semplice lite tra amici può trasformarsi in tragedia, come dimostra il drammatico episodio avvenuto a Lomagna: due ragazzi di 17 anni, un tempo inseparabili, si sono trovati coinvolti in uno scontro che ha rischiato di cambiare per sempre le loro vite. La tensione è salita alle stelle e un gesto impulsivo ha portato a conseguenze tragiche, ricordandoci quanto l’emotività possa essere pericolosa. Un episodio che ci invita a riflettere sull’importanza del dialogo e della calma.

Una battuta di troppo, l’incomprensione, gli insulti, le mani addosso. Poi uno dei due ha impugnato il suo fucile da softair, l’ha puntato contro l’altro e ha premuto il grilletto: lo ha colpito dritto in un occhio con un proiettile di gomma. È successo nel cuore della notte tra sabato e domenica in un’abitazione di Lomagna. I due sono due ragazzi di 17 anni. Non solo si conoscono, ma sono amici per la pelle. Per un equivoco hanno però litigato e uno dei due ha esploso un colpo verso l’altro con un’arma da softair. Probabilmente non voleva colpirlo, certamente non in un occhio. Invece. L’amico ferito è stato poi accompagnato al Pronto soccorso di Merate e da qui è stato trasferito al Luigi Sacco di Milano per timore di un distacco della retina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it