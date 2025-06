Liste d' attesa troppo lunghe 6 milioni rinunciano a curarsi

Le lunghe liste d'attesa continuano a mettere a rischio la salute di milioni di italiani, con oltre 6 milioni di cittadini che rinunciano a curarsi. Nonostante le promesse e il Decreto Legge DL 73/2024, i risultati concreti sono ancora lontani. A un anno dalla sua approvazione, ostacoli burocratici e tensioni istituzionali frenano i progressi, lasciando i pazienti in un limbo di incertezza e sofferenza. È arrivato il momento di sbloccare questa situazione e garantire alle persone il diritto a cure tempestive.

AGI - "Nonostante annunci e dichiarazioni ufficiali, il Decreto Legge sulle liste d'attesa (DL 732024) non ha ancora prodotto benefici concreti per i cittadini. A un anno esatto dalla sua pubblicazione, l'attuazione delle misure è stata prima bloccata dalla lunga gestazione del decreto attuativo sulla piattaforma nazionale, poi tenuta in ostaggio dal conflitto istituzionale tra Governo e Regioni sul decreto relativo ai poteri sostitutivi. Nel frattempo la realtà restituisce numeri allarmanti: secondo l' Istat, nel 2024 una persona su dieci ha rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, il 6,8% a causa delle lunghe liste di attesa e il 5,3% per ragioni economiche. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Liste d'attesa troppo lunghe, 6 milioni rinunciano a curarsi

