Liste d’attesa sanitarie svolta regionale | nasce il Cup unico con offerta estesa a tutto il territorio

La nuova lista d'attesa sanitaria regionale segna un passo decisivo verso l’uniformità e l’efficienza dell’assistenza. Con il lancio del CUP unico, tutto il territorio potrà beneficiare di un’offerta estesa e coordinata di prestazioni specialistiche ambulatoriali. Questa innovazione mira a rispondere ai bisogni dei cittadini, garantendo livelli essenziali di assistenza in modo più rapido e trasparente, portando la sanità regionale a un nuovo livello di servizio.

Analisi dei fabbisogni di specialistica ambulatoriale su scala regionale, al fine di garantire livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria sull’intero territorio. Cup unico regionale, con un’offerta complessiva che includa tutte le prestazioni disponibili, sia delle strutture pubbliche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Liste d’attesa sanitarie, svolta regionale: nasce il Cup unico con offerta estesa a tutto il territorio

In questa notizia si parla di: regionale - unico - offerta - territorio

CURA E TUTELA DEL TERRITORIO, il sindaco Michele Moretti e l’assessore a manutenzioni e patrimonio Sergio Berti, si sono incontrati con l’amministratore unico di AFoR, l’Agenzia Forestale Regionale, Ottavio Anastasi. Oggetto dell’incontro sono stati, inn Vai su Facebook

Liste d’attesa sanitarie, svolta regionale: nasce il Cup unico con offerta estesa a tutto il territorio; LISTE D'ATTESA: IN ABRUZZO CUP UNICO REGIONALE, APPROVATO DOCUMENTO, AL LAVORO PER CITTADINI; Sanità, Cup unico regionale per armonizzare le liste d’attesa.

Cup unico regionale per armonizzare gestione liste d'attesa Scrive ansa.it: Analisi dei fabbisogni di specialistica ambulatoriale su scala regionale, per garantire livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria su tutto il territorio; Cup unico regionale, con offerta c ...