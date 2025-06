Liste d’attesa 4 milioni di italiani rinunciano a visite o esami

In Italia, la crisi delle liste d’attesa continua a colpire duramente i cittadini: nel 2024, ben 4 milioni rinunciano a visite ed esami, un aumento preoccupante rispetto agli anni precedenti. Nonostante gli sforzi governativi con il decreto legge 73/2024, la sfida di garantire servizi sanitari tempestivi rimane aperta. È ora di chiedersi: quali strategie possono invertire questa tendenza e restituire fiducia ai pazienti?

E' quanto emerge dall'analisi fatta dalla Fondazione Gimbe sullo stato di attuazione del decreto legge 732024 che aveva come scopo proprio misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa. La percentuale di chi si e' arreso alla lunghezza eccessiva delle liste d'attesa e' passata dal 4,2% del 2022 (2,5 milioni di persone) al 4,5% del 2023 (2,7 milioni) fino a schizzare al 6,8% nel 2024 (4 milioni).

