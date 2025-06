Liste attesa | raggiunta intesa Governo-Regioni su poteri sostitutivi

La recente approvazione dell’Intesa tra governo e Regioni segna un passo decisivo nella gestione delle liste d’attesa, affrontando con nuove regole la complessa materia del potere sostitutivo. Dopo un primo rallentamento, la decisione di oggi dimostra un impegno condiviso per migliorare l’efficienza e la trasparenza nel settore sanitario, garantendo tempi più rapidi e servizi più efficaci per i cittadini. Ora, si apre una nuova fase di attuazione e confronto.

Milano, 12 giu. (LaPresse) – La Conferenza Stato-Regioni, riunita oggi in seduta straordinaria, ha approvato l’Intesa sul testo riformulato rispetto alla proposta ministeriale che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze sulla gestione delle liste d’attesa, previsto dal DL 732024. Il pronunciamento arriva dopo un primo stop, registrato nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile, motivato dalla mancanza di elementi fondamentali e di bilanciamento per l’esercizio del potere sostitutivo. La nuova formulazione chiarisce il perimetro dell’esercizio del potere sostitutivo che può eventualmente scattare in riferimento a singoli atti o provvedimenti, considerati necessari all’obiettivo di abbattimento delle liste d’attesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it