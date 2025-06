L' isola dei famosi pagelle sesta puntata | Mirko spoilera Rocco Schiavone 7 gli odori forti di Cruciani 5

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi ha stupito tutti, tra pagelle infuocate e colpi di scena inattesi. Nonostante una puntata priva di grandi capolavori, gli ascolti sono saliti, sorprendendo anche gli spettatori più scettici. Tra spoiler imprevisti e discussioni sull’igiene dei protagonisti, il reality si riconferma un fenomeno di intrattenimento che non smette mai di sorprendere. E ora, scopriamo cosa ci riserva il prossimo episodio.

Una puntata senza capo nè coda ha incredibilmente rialzato gli ascolti dell'Isola dei famosi, senza risparmiare dettagli sulla vita di Giarrusso e sull'igiene di Giuseppe Cruciani Nella puntata più scialba che L'isola dei famosi targata Veronica Gentili ci abbia fin qui consegnato, il reality è cresciuto in termini di spettatori e share. Numeri che si spiegano soprattutto con il deserto delle altre reti (fatta eccezione per Chi l'ha visto? su Rai 3), ma non si può fare a meno di sottolineare il paradosso. Probabilmente per un pubblico che segue, questo come gli altri reality, più sui social che in TV, la frammentarietà del sesto appuntamento stagionale non ha rappresentato un problema, tutti abituati ormai a visionare migliaia di clip al giorno estrapolate da ogni contesto.